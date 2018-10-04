Роспотребнадзор намерен тщательно изучить материалы по "Петелинке"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор пока не получил от Россельхознадзора материалы по "Петелинской птицефабрике", однако, как только получит, намерен изучить их максимально тщательно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что обратился в суд для приостановки выпуска птицеводческой продукции, которую производит "Петелинская птицефабрика", входящая в группу "Черкизово".

Основанием для обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции изготовителя в одном из магазинов сети ООО "Авоська-Два" в Москве. Исследования проб частей тушек-бройлеров "Петелинка" проводились в ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".

"В настоящее время материалы не поступили, но как только поступят, они будут изучены максимально тщательно", — заявили в Роспотребнадзоре.

Россельхознадзор ранее также указывал, что в мае "Петелинская птицефабрика" была оштрафована управлением Россельхознадзора за аналогичное правонарушение на 300 тысяч рублей. При этом, по данным системы раннего оповещения "Сирано", в птицеводческой продукции производителя были выявлены и другие нарушения ветеринарно-санитарных норм.

Так, в пробах, отобранных управлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям в магазине ООО "ИКС 5 Гипер", были обнаружены сальмонеллы. В пробах, отобранных управлением службы по Москве, Московской и Тульской областям в ООО "Городской супермаркет", выявлены антибиотики, а в пробах из магазина ООО "Новый свет" — листерии.

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выдало представление "Петелинской птицефабрике" об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению. В начале октября управление передало в суд материалы дела, указывающие на повторные нарушения законодательства. Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.