Шефчович планирует в ближайшее время провести трехсторонку по газу

БРЮССЕЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович намерен скоро обратиться к своим коллегам из России и Украины для созыва трехсторонней встречи по газу на министерском уровне в ближайшие недели.

"У нас было несколько очень интенсивных сессий в прошлом месяце на экспертном уровне между высокопоставленными экспертами России, Украины и Еврокомиссии по всем темам, которые мы выделили в качестве важных приоритетов, когда встречались на политическом уровне в последний раз перед летними каникулами. Мы в настоящее время оцениваем результаты этих дискуссий. Я намереваюсь обратиться в скором времени к российским и украинским коллегам, чтобы вновь созвать на политическом уровне трехсторонние переговоры в ближайшие недели", — сказал РИА Новости Шефчович.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

Шефчович заявлял, что эти переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права. Как говорил в середине сентября замминистра энергетики России Анатолий Яновский, после экспертных переговоров может возникнуть потребность в трехсторонней встрече на министерском уровне.