В Костромской области создадут ювелирный кластер

МОСКВА/КОСТРОМА, 4 окт — РИА Новости. Центр компетенций ювелирной промышленности будет создан в Костромской области, с инициативной о создании такого ювелирного кластера в регионе выступила администрация области, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, входящий также в набсовет одного из крупнейших в мире производителей алмазов — АК "Алроса".
Организация центра компетенций создаст условия для добросовестной конкуренции и будет способствовать построению прозрачной и доверительной системы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и граждан, отметил замминистра. "Кроме того, это будет способствовать выработке мер по госрегулированию обращения драгоценных металлов и камней, созданию новых технологических концептов, профессиональной подготовке квалифицированных кадров", — добавил он.
"Сейчас администрация Костромской области формирует основные правоуправляющие документы для закрепления юридического статуса центра компетенций, состава наблюдательного совета и экспертов проектных команд", — сказал Моисеев.
По данным администрации Костромской области, центр компетенций планируется создать на базе Костромского госуниверситета. В нем будут сосредоточены все направления для развития отрасли – разработка инициатив по правовому регулированию, мониторинг изменений российского и международного законодательства для выхода российских компаний на зарубежные рынки и увеличения доли экспорта российских ювелирных изделий, новые технологические концепты, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников ювелирных предприятий.
Для реализации проекта в регионе создана база по профессиональной подготовке сотрудников ювелирных предприятий и для повышения их квалификации с использованием современного оборудования и технологий производства ювелирных изделий, в частности, 3D-моделирования, отмечают власти.
Другие новости региона читайте здесь>>