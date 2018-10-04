В Костромской области создадут ювелирный кластер

МОСКВА/КОСТРОМА, 4 окт — РИА Новости. Центр компетенций ювелирной промышленности будет создан в Костромской области, с инициативной о создании такого ювелирного кластера в регионе выступила администрация области, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, входящий также в набсовет одного из крупнейших в мире производителей алмазов — АК "Алроса".

"Минфин России поддержал предложение, так как в Костромской области сосредоточены крупнейшие ювелирные производства страны — в регионе производится свыше 55% всех ювелирных украшений страны, работает более 1200 ювелирных компаний, в которых занято около 10 тысяч человек", — сказал Моисеев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Организация центра компетенций создаст условия для добросовестной конкуренции и будет способствовать построению прозрачной и доверительной системы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и граждан, отметил замминистра. "Кроме того, это будет способствовать выработке мер по госрегулированию обращения драгоценных металлов и камней, созданию новых технологических концептов, профессиональной подготовке квалифицированных кадров", — добавил он.

"Сейчас администрация Костромской области формирует основные правоуправляющие документы для закрепления юридического статуса центра компетенций, состава наблюдательного совета и экспертов проектных команд", — сказал Моисеев.

По данным администрации Костромской области, центр компетенций планируется создать на базе Костромского госуниверситета. В нем будут сосредоточены все направления для развития отрасли – разработка инициатив по правовому регулированию, мониторинг изменений российского и международного законодательства для выхода российских компаний на зарубежные рынки и увеличения доли экспорта российских ювелирных изделий, новые технологические концепты, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников ювелирных предприятий.

"Центр компетенций даст всему сообществу ювелирной промышленности возможность прямых контактов с органами регулирования, внесения продуманных, обобщенных, просчитанных предложений по изменению законодательства в сфере ювелирной промышленности. Люди, кто занимается организацией производства, очень хорошо знают все внутренние проблемы отрасли, в части правового регулирования, проблемы, которые возникают в процессе", — подчеркнул губернатор региона Сергей Ситников. Он отметил, что такие знания будут интересны и полезны для всей ювелирной промышленности России.

Для реализации проекта в регионе создана база по профессиональной подготовке сотрудников ювелирных предприятий и для повышения их квалификации с использованием современного оборудования и технологий производства ювелирных изделий, в частности, 3D-моделирования, отмечают власти.

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