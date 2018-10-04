Эксперт уверен в будущем блокчейна, но не уверен в будущем криптовалют

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Будущее у блокчейна есть, однако основная масса криптовалют, которые работают на основе этой технологии, скорее всего, исчезнет со временем, считает председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

"Криптовалюты и блокчейн — совершенно разные вещи. Я совершенно уверен в будущем блокчейна, но не уверен в будущем криптовалют. Это дело временное: может, появятся какие-то суррогаты, может, будет какая-то одна криптовалюта. Но общая масса криптовалют исчезнет, на мой взгляд", — сказал Авен на лекции в МГИМО.

Он добавил, что считает криптовалюты спекулятивным инструментом и сам никогда не вкладывал в них деньги.

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Правовой статус криптовалют в РФ не определен. В марте в Думу были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики. Их второе чтение после доработки намечено на нынешнюю осень.