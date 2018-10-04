Руденя: цифровой центр управления электросетями появится в Верхневолжье

ТВЕРЬ, 4 окт — РИА Новости. Власти Верхневолжья создадут в селе Тургиново первый в регионе цифровой центр управления распределительной электросетью, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"В Тверской области реализуется пилотный инновационный проект по цифровизации электросетей. При реконструкции подстанции в селе Тургиново Калининского района будет создан первый в регионе цифровой центр управления распределительной сетью с индикаторами коротких замыканий", — сказал глава региона журналистам в кулуарах проходящей в Москве "Российской энергетической недели".

По его словам, на объекте будут внедрены инновационные решения по автоматизации, повышению надежности и технического уровня распределительных сетей.

Завершить реализацию пилотного проекта планируется в 2019 году, а в дальнейшем — распространить этот опыт на другие объекты электросетевого хозяйства Тверской области.

Руденя также сообщил, что с руководством ПАО "Россети" обсуждается возможность размещения на территории области производства оборудования для цифровизации электросетей, а также центров обучения специалистов отрасли.

"Тверская область готова разместить на своей территории офисы компаний, которые будут принимать участие в процессе цифровизации, а также новые дата-центры", — сказал губернатор.

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