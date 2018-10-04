"Газпром" назвал сроки начала поставок газа по "Северному потоку — 2"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. "Газпром" готов начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Тот график работы, который есть сейчас, говорит о том, что мы абсолютно точно можем начать поставки газа по "Северному потоку-2", начиная с 1 января 2020 года", — сказал Миллер, выступая на Петербургском газовом форуме.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.