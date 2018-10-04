В Госдуме выступили за создание офшорной зоны в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил за создание офшорной зоны в Крыму, но в ближайшее время, по его словам, этого не произойдет.

"Я всегда был сторонником того, чтобы Крым был не просто особой экономической зоной, но и в определенном смысле офшором, чтобы в Крыму действовали юридические нормы, которые позволяют работать разным формам, в том числе скрывающим реальных собственников той или иной компании, которые зарегистрированы в крымской юрисдикции. Пока этого не удалось сделать. Нам не удается пока убедить правительство, что такая форма могла бы работать в Крыму. Могу сказать, что в ближайшее время этого не будет, к сожалению", — сказал Аксаков журналистам.

По его словам, в России уже фактически действуют два офшора: Калининград и Приморский край.

"Если это будет удачный опыт, то я допускаю, что этот опыт можно будет применить и в Крыму, и некоторые воспользуются, в том числе иностранцы, такой возможностью", — сказал Аксаков.

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