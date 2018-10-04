В правительство внесли план по дедолларизации экономики

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. План по дедолларизации российской экономики уже подготовлен и внесен в правительство, заявил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

"Уже внесли в правительство", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, когда будет готов план по дедолларизации экономики.

В среду пресс-служба правительства РФ заявила о проработке вопроса снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, указав при этом, что полностью отказываться от американской валюты не планируется.