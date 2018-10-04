В Госдуме предложили построить в Крыму крупный логистический центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Крупный логистический центр необходимо построить в Симферополе, заявил председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Важно в Крыму построить современный центр логистики с глубокой заморозкой. Это должно быть поблизости с Симферополем, а дальше уже по Крыму развозить все эти продукты", — сказал Аксаков журналистам.

По его словам, данный вопрос уже обговаривался на уровне крымского правительства.

"Мост открыт, скоро заработает железнодорожная переправа, такой центр просто необходим. Будет много грузов, и их надо будет хранить, чтобы они не портились", — сказал Аксаков.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Грузовое движение открыто по мосту 1 октября.

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