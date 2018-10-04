РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Правительство выделило деньги на закупку SSJ100 для региональных перевозок

03100
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗапуск двигателей Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фотоЗапуск двигателей Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство РФ выделило 9,8 миллиарда рублей на закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) для региональных авиаперевозок, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров.

Самолет Сухой Суперджет-100. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Американский чиновник оценил влияние новых санкций на производство SSJ-100
Согласно документу, Государственной транспортной лизинговой компании предоставляется субсидия в размере 9,8 миллиарда рублей на приобретение SSJ100 для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных авиалиниях.

Выделяемые деньги будут потрачены на покупку восьми самолетов общей стоимостью 18,7 миллиарда рублей. Поставка самолетов ожидается в 2018-2019 годах.

По мнению кабмина, эта господдержка позволит ГТЛК увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия лизинговых платежей.

Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. "Аэрофлот" — его крупнейший эксплуатант. Всего "Гражданские самолеты Сухого" за неполных восемь лет выпустили 160-170 лайнеров.

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли. Единственным акционером компании является государство в лице Минтранса РФ.

Как красят Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Максим БлиновПроцесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Процесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
© РИА Новости / Максим БлиновКогда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Когда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
© РИА Новости / Максим БлиновДля получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Для получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
© РИА Новости / Максим БлиновНа покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
На покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
© РИА Новости / Максим БлиновНекоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Некоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
© РИА Новости / Максим БлиновСуммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Суммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
© РИА Новости / Максим БлиновПокрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Покрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.
© РИА Новости / Максим БлиновСамые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Самые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.
© РИА Новости / Максим БлиновПо итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
По итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
© РИА Новости / Максим БлиновВ среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
© РИА Новости / Максим БлиновСложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Сложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
© РИА Новости / Максим БлиновЗаказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Заказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.
/
Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена