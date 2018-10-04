Правительство выделило деньги на закупку SSJ100 для региональных перевозок

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Правительство РФ выделило 9,8 миллиарда рублей на закупки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) для региональных авиаперевозок, следует из постановления, опубликованного на сайте кабинета министров.
Согласно документу, Государственной транспортной лизинговой компании предоставляется субсидия в размере 9,8 миллиарда рублей на приобретение SSJ100 для последующей передачи в лизинг российским авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных авиалиниях.
Выделяемые деньги будут потрачены на покупку восьми самолетов общей стоимостью 18,7 миллиарда рублей. Поставка самолетов ожидается в 2018-2019 годах.
По мнению кабмина, эта господдержка позволит ГТЛК увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолетов и сохранить для авиакомпаний выгодные условия лизинговых платежей.
Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. "Аэрофлот" — его крупнейший эксплуатант. Всего "Гражданские самолеты Сухого" за неполных восемь лет выпустили 160-170 лайнеров.
ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли. Единственным акционером компании является государство в лице Минтранса РФ.
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