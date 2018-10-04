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Экономика

"Вы неконкурентоспособны": Германия вынесла американскому СПГ приговор

(обновлено: 08:04 04.10.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Поставщики сжиженного газа из США в Германию неконкурентоспособны — об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, посвященном энергетической политике. При этом в ведомстве подчеркнули: зависимости от России в энергоснабжении, на что указывает Дональд Трамп, не существует. Между тем российская доля в топливном балансе Германии, несмотря на стремление диверсифицировать поставки, уже подбирается к 50 процентам.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
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Крупнейший рынок

По итогам 2017 года "Газпром" установил абсолютный рекорд экспорта газа — поставки в Европу выросли на восемь процентов. Германия остается для российского монополиста крупнейшим рынком. В прошлом году Берлин купил у Москвы 53,4 миллиарда кубометров газа — тоже рекорд. И это не предел. По прогнозам главы российского Минэнерго Новака, в ближайшие десять лет Европа может увеличить импорт российского трубопроводного газа на 100 миллиардов кубометров — за счет снижения собственной добычи и роста потребления.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Транзит газа через ГИС "Суджа"

В Минэнерго США тем временем бьют тревогу.

Еще в 2017-м, проанализировав рынок энергоресурсов до 2050 года, в министерстве пришли к выводу: в ближайшие 20 лет Старому Свету никак не обойтись без российского газа. Не помогут Европе диверсифицировать поставки энергоресурсов и США, признали в ведомстве.

Но Вашингтон не оставляет попыток изменить ситуацию.

Трамп опасается: Германия будет получать 60-70 процентов энергии из России с помощью нового трубопровода "Северный поток — 2", но в то же время Берлин хочет, чтобы Вашингтон продолжал защищать страну от угрозы с востока. Такой положение вещей американский лидер назвал "неприемлемым" и заявил: ЕС должен закупать СПГ у США — ради своей же безопасности.

© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2" недалеко от порта Мукран, Германия
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer
Трубы для строительства газопровода "Северный поток 2" недалеко от порта Мукран, Германия

Берут там, где дешевле

Тем не менее на вопрос, нужен ли Германии и Европе американский СПГ, лучше всего отвечает рынок. Не нужен, и причина банальна: cжиженный газ из США почти на 30 процентов дороже российского трубопроводного. Заявление МИД Германии лишь подтверждает: локомотив европейской экономики не готов политизировать газовые контракты, как это делают Польша и Литва. 

"Но они покупают американский СПГ в мизерных объемах: пришел танкер, его торжественно встретили, а дальше дело не идет. И для Литвы, и для Польши "Газпром" остается основным поставщиком. Доля российского концерна в газовом балансе Польши почти та же, что и у Германии", — отмечает Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. 

© AP Photo / Lukasz SzelemejТанкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
Танкер со сжиженным газом в порту Свиноуйсьце, Польша

По его мнению, в ответ на давление Трампа немцы пытаются перекинуть мяч американцам, давая понять: когда будете конкурентоспособны по сравнению с трубопроводным газом из России, тогда и приходите.

"Такое заявление — еще одно подтверждение общей позиции Германии относительно "Северного потока — 2" и американского СПГ", — добавляет Сергей Пикин, глава Фонда энергетического развития.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сжиженный газ не нужен Европе и с точки зрения энергетической безопасности, если принимать во внимание развернутые Вашингтоном торговые войны. Наконец, у Германии нет необходимой инфраструктуры для получения газа из-за океана, и это скорее следствие того, что закупки американских углеводородов она считает нецелесообразным.

Терминалы не для газа из США

В июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал: Европа построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Наблюдатели, впрочем, отмечают, что глава Еврокомиссии немного приукрасил действительность: Европа действительно готова строить СПГ-терминалы, но не ради американцев, а из-за грядущего сокращения объема добычи в Нидерландах — второго по величине производителя газа в ЕС. 

© AP Photo / Evan VucciПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, Вашингтон
© AP Photo / Evan Vucci
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете в Белом доме, Вашингтон

По нормам Евросоюза, каждая страна обязана иметь три источника поставки. Наряду с Россией и Норвегией, третьим будет СПГ-терминал, вот только газ, приходящий туда, может быть любым, необязательно американским. 

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
"Турецкий поток" — только прелюдия. Европа готовится драться за наш газ
"Американский СПГ сейчас экспортируется куда угодно, только не в ЕС. Более того, снижается импорт в Европу СПГ в целом. При этом ЕС располагает техническими возможностями нарастить импорт, так как инфраструктура недозагружена. Строительство нового терминала в Германии с этой точки зрения ничего не изменит", — указывает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности.

Взаимная зависимость

Что касается утверждений Трампа о "зависимости" Германии от России — это попытка политизировать процесс энергетического сотрудничества, считают аналитики рынка. В отличие от США, Россия играет по рыночным правилам — предлагает хороший продукт по рыночным ценам и обеспечивает высочайшую надежность поставок. А любое сотрудничество строится на взаимной зависимости. 

© ИнфографикаПерейти в фотобанкЗависимость стран Европы от российского газа
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Зависимость стран Европы от российского газа

"Немецкие компании участвуют в добыче на территории России, и "Газпром", соответственно, получил доли в сбытовых компаниях. Поэтому, по сути, часть газа Германия получает от своих же компаний, которые работают на территории России. Оформляются эти поставки, естественно, через "Газпром", потому что у него монополия на экспорт", — поясняет Юшков. 

Таким образом, Германия — крупнейший покупатель российского газа — зависит от России, а Россия, в свою очередь, — от Германии как от крупнейшего рынка. Это нормальная экономическая ситуация. 

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийКандалы не жмут?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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