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Экономика

Истинные ценности. Чем Банк России заменяет доллары в валютных резервах

(обновлено: 08:03 04.10.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФФлаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Банк России за год увеличил долю китайских активов в золотовалютных резервах в 48 раз. Турция начинает закупать российскую пшеницу за рубли, а отечественные нефтяники переводят экспортные контракты с долларов на евро. О дальнейших перспективах дедолларизации экономики и о том, что будет с курсом рубля, — в материале РИА Новости.

Предприниматели, желающие обменять доллары на лиры, у пункта обмена валюты в Анкаре, Турция. 14 августа 2018
© REUTERS / Umit Bektas
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Перетряска резервов

К концу первого квартала этого года относительно 31 марта 2017-го доля ЗВР страны в наличных юанях и китайских облигациях выросла с 0,1% до 4,8%, золота — с 16,4% до 17,2%.

То есть на юань и золото приходилась почти четверть ЗВР. При этом с 32,4% до 29,4% сократились доля активов США, как и практически всех других стран, за исключением Германии (рост с 10,6% до 12,9%).

Таким образом, юань стал четвертой по объему валютой в резервах ЦБ после доллара, евро и фунта стерлингов, всего за год обогнав австралийский и канадский доллары.

Китайская валюта принесла Центробанку наибольшую прибыль — 2,17% годовых. Доллары — 0,48%, а вложения в евро и британский фунт оказались убыточными (минус 0,5% и 0,23% годовых соответственно).

Общий объем активов ЦБ в иностранных валютах по состоянию на 31 марта этого года достиг 460 миллиардов долларов, увеличившись за год на 57,2 миллиарда, то есть почти на 15%.

Центробанк публикует отчеты о структуре золотовалютных резервов с полугодовой задержкой, поскольку к этой информации очень чувствителен валютный рынок. Так что приведенные данные не учитывают крупных продаж американских гособлигаций во втором квартале.

Можно не сомневаться, что к настоящему времени в золотовалютных резервах России доля активов США еще больше сократилась, а китайских — возросла.

Есть ли у вас план?

Все говорит о том, что Россия всерьез готовится уменьшить зависимость от доллара. Как сообщила вчера пресс-служба правительства, этот вопрос прорабатывается финансово-экономическим блоком кабинета министров. Решать его предполагается "в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты".

Пенсионный фонд России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Ожидается, что в середине октября премьер-министр Дмитрий Медведев окончательно утвердит законопроект о мерах по дедолларизации российской экономики.

Как сообщил глава ВТБ Андрей Костин, "этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение". По его оценке, работа по сокращению использования американской валюты в расчетах займет "как минимум пять лет".

При этом кабинет министров не планирует вводить запрет на хождение доллара или какие-либо ограничения на долларовые расчеты. "Такое не обсуждается", — отметили в пресс-службе правительства.

Главная цель программы дедолларизации — создать удобные механизмы, позволяющие бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах с учетом того, что главными торговыми партнерами России являются Китай, Евросоюз и страны ЕАЭС.

Другими словами, правительство хочет перевести большую часть внешней торговли на расчеты в юанях, евро или рублях (когда речь идет о ЕАЭС).

Для этого нужно решить ряд технических вопросов — например, на уровне центральных банков создать механизмы обмена валютной ликвидностью напрямую, без биржевых торгов. Однако первые шаги по отказу от доллара делаются уже сейчас.

Займы, нефть, пшеница

Активнее всего от доллара отказываются в сфере международных заимствований. После угроз США ввести санкции против госдолга России и Турции в этих странах все чаще выпускают долговые бумаги, номинированные в юанях в расчете на китайских инвесторов.

Так, летом, когда из-за американских санкций обвалилась турецкая лира, Анкара обратилась за помощью к Пекину и разместила на Шанхайской бирже турецкие облигации в китайской валюте.

Вывеска магазина Chanel
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Россия и Китай уже договорились о продаже российских облигаций в рублях на Шанхайской фондовой бирже, но недавно власти Санкт-Петербурга сообщили о планах выпустить региональные облигации, номинированные в юанях, — их предложат китайским инвесторам.

От доллара отказываются и в коммерческих контрактах. На прошлой неделе "Сургутнефтегаз" (третье место среди российских компаний по объему добычи нефти) предложил зарубежным контрагентам перейти на расчеты в евро.

А в минувший вторник турецкая газета En Son Haber сообщила, что Анкара намерена приобрести у России 30 тысяч тонн пшеницы с оплатой в российской валюте — по 17 тысяч рублей за тонну.

Понятно, что речь идет лишь о пробной поставке — только за последние три месяца Россия экспортировала в Турцию 1,2 миллиона тонн пшеницы. Отработав все тонкости рублевых расчетов на этом контракте, обе страны позже смогут использовать национальные валюты в торговых контрактах любых масштабов.

Как свидетельствуют социологи, к отказу от доллара лучше всего сегодня готовы простые россияне. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, две трети (66%) граждан держат сбережения в рублях, накопления в долларах есть только у каждого двадцатого россиянина.

"Доллар, бывший когда-то символом надежности накоплений, в представлении большинства российских граждан потерял этот статус", — делает вывод социолог ВЦИОМ Кирилл Родин.

Скептицизм в отношении доллара выглядит вполне оправданным. Снижение спроса участников внешнеторговых сделок окажет понижательное давление на курс американской валюты в ближайшие месяцы.

Охлаждение интереса инвесторов к долговым бумагам США, чему свидетельством — провальные аукционы по продаже двух-, пяти- и семилетних облигаций на прошлой неделе, резко обостряет проблемы американского госдолга и дефицита бюджета. Что делает все более реальной перспективу нового широкомасштабного кризиса в стране.

Как сообщила во вторник американская Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE), 56% опрошенных экспертов прогнозируют начало нового кризиса во второй половине 2020-го, 33% — в 2021 году, а еще 11% уверены, что мы увидим обвал американской экономики уже следующим летом.

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