США полностью остановили поставки нефти в Китай

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает агентство Рейтер.

"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады — на долю Пекина приходилось около 20 процентов американского экспорта. При этом для КНР поставки черного золота из Соединенных Штатов составляют всего три процента.

Экономический конфликт

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между двумя государствами. Соединенные Штаты ввели сбор в 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Пекин в тот же день ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые американские сборы в размере десяти процентов на китайские товары — на 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины от пяти до десяти процентов на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако китайские компании решили пока воздержаться от ее закупок.