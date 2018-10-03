США полностью остановили поставки нефти в Китай

МЕХИКО, 3 окт — РИА Новости. Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами. Об этом сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь, передает агентство Рейтер.
Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады — на долю Пекина приходилось около 20 процентов американского экспорта. При этом для КНР поставки черного золота из Соединенных Штатов составляют всего три процента.
Экономический конфликт
В конце сентября вступили в силу новые американские сборы в размере десяти процентов на китайские товары — на 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины от пяти до десяти процентов на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Нефть не подпадает под эти пошлины, однако китайские компании решили пока воздержаться от ее закупок.