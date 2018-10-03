Цена на нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года превысила 86 долларов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent, согласно данным торгов, впервые с 3 ноября 2014 года превысила 86 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь по состоянию на 20:48 мск росли на два процента — до 86,5 доллара за бочку.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 1,85 процента, до 76,64 доллара за баррель.

Аналитики отмечают, что мировые цены на нефть растут, несмотря на существенное увеличение запасов в США перед вступлением в силу американских санкций против Ирана.

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы в стране выросли до 404 миллионов баррелей. Рост составил два процента, или восемь миллионов баррелей, существенно опередив ожидания аналитиков.

США, выйдя в мае из иранской ядерной сделки, восстанавливают ограничения против исламской республики. В начале ноября вступят в силу санкции против энергетического сектора страны. Вашингтон заявил о планах довести экспорт нефти из Ирана до нуля.

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что нефтедобывающие страны в состоянии заместить объемы, которые могут исчезнуть с рынка после вступления в силу санкций против Ирана.

"Есть много факторов, которые нужно смотреть, считать, прогнозировать, но фундаментально, в целом у нефтедобывающих стран есть все возможности, чтобы сохранить баланс спроса и предложения", — сказал Новак РИА Новости.