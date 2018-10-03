Игорь Руденя: энергетика должна служить развитию экономики и жизни людей

ТВЕРЬ, 3 окт – РИА Новости. Энергетика должна служить повышению качества жизни людей и развитию экономики страны, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Задача, которая сегодня стоит перед нами – провести анализ тарифов, посмотреть, как работает сектор в регионе. Мы последовательно эту работу проводим", – сказал глава региона по итогам пленарного заседания проходящей в Москве Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее Руденя сообщал, что в модернизацию электросетевого комплекса Тверской области будут вложены свыше 5 миллиардов рублей. Масштабная программа по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий разработана компаниями "Россети" и МРСК-Центра.

Глава региона подчеркнул, что правительство Тверской области ведёт системную работу по консолидации энергоактивов, обеспечению стабильной тарифной политики, повышению платёжной дисциплины потребителей. Для прозрачности расчетов за энергоресурсы между потребителями и поставщиками абонентская база региона переводится в единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ).

Другие новости региона читайте здесь>>