Минтранс предложил оснастить самолеты российских авиакомпаний ГЛОНАСС

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Минтранс РФ предлагает обязательное оснащение системой ГЛОНАСС самолетов российских авиакомпаний с 2024 года для самолетов отечественного производства, с 2026 года — зарубежного производства, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Воздушные суда отечественного производства с максимальной взлетной массой свыше 5700 килограммов с 1 января 2024 года оборудуются аппаратурой спутниковой навигации, способной принимать и обрабатывать сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", — говорится в проекте приказа.

Также Минтранс предлагает оборудовать ГЛОНАСС самолеты зарубежного производства с максимальной взлетной массой свыше 5700 килограммов с 1 января 2026 года.

В августе президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС. В настоящий момент в законодательстве РФ отсутствуют требования об обязательном оборудовании воздушных судов системой ГЛОНАСС.