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Экономика

Новак назвал объем поставок газа в Китай по западному маршруту

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Российская энергетическая неделя - 2018 (61)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018Министр энергетики РФ Александр Новак на международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 3 октября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Объем поставок газа по западному маршруту "Газпрома" в КНР составит от 30 до 38 миллиардов кубометров в год, окончательные объемы укажут в контракте, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

Строительство газопровода Сила Сибири. Архивное фото
© Фото : ПАО "Газпром"
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"Объемы от 30 до 38 миллиардов кубометров газа, окончательные объемы будут указаны в контракте", — сказал Новак, комментируя возможный объем поставок по западному маршруту "Газпрома" в Китай.

Он отметил, что в Китае наблюдается общий рост потребления газа за счет частичного отказа от угольной генерации и роста ВВП. "Цифры эти (мощность газопровода — ред.) будут учитывать рост потребления газа в КНР", — добавил он.

"Что касается западного маршрута — там идут переговоры, были достигнуты договоренности по техническим условиям, маршруту, конфигурации газопровода. Сегодня переговоры идут относительно цены, они идут уже несколько лет, сейчас они активизировались и надеемся, что стороны в ближайшее время договорятся", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Новак сообщал в сентябре, что Россия и Китай должны согласовать поставки газа по западному маршруту в ближайшее время. "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по западному маршруту, который получил название "Сила Сибири-2". Западный маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер 17 сентября сообщил журналистам, что "Газпрому" и китайской CNPC осталось обсудить только цену российского газа для поставок по западному маршруту, остальные этапы пройдены. Он отметил, что с CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по западному маршруту. Объем 30 миллиардов кубометров в год, срок — 30 лет.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.

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