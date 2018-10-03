Новак считает маловероятным повторение нефтяного кризиса 1973 года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вероятность нового мирового нефтяного кризиса из-за ситуации с Ираном низкая, ситуация 1973 года вряд ли повторится, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.

Сорок пять лет назад, в октябре 1973 года, арабские страны–члены ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в США и ряд других стран, поддержавших Израиль в ходе арабо-израильской войны. В результате нефть резко подскочила в цене. Разразился кризис, в частности в США пришлось ввести ограничения на отопление зданий, бензин подорожал в 3-4 раза. Эмбарго было отменено лишь в марте 1974 года. Чтобы нивелировать негативное влияние таких событий США в 1975 году создали стратегические нефтяные резервы.

"Мне кажется вероятность довольно низкая, на сегодняшний день ситуация совсем другая", — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли возникнуть подобная кризисная ситуация в наши дни, в частности из-за позиции США по Ирану.

Он пояснил, что сейчас в мире добывается 100 миллионов баррелей нефти в сутки, а из-за Ирана с рынка может выпасть максимум до 2,7 миллиона баррелей в сутки — таков текущий объем добычи в этой стране".

"Кроме того, есть механизмы по балансировке спроса и предложения. Может, это займет какое-то время, но сейчас ситуация более стабильная", — добавил он.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.