Новак считает маловероятным повторение нефтяного кризиса 1973 года

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Вероятность нового мирового нефтяного кризиса из-за ситуации с Ираном низкая, ситуация 1973 года вряд ли повторится, заявил в интервью РИА Новости министр энергетики РФ Александр Новак на полях Российской энергетической недели.
"Мне кажется вероятность довольно низкая, на сегодняшний день ситуация совсем другая", — сказал Новак, отвечая на вопрос, может ли возникнуть подобная кризисная ситуация в наши дни, в частности из-за позиции США по Ирану.
"Кроме того, есть механизмы по балансировке спроса и предложения. Может, это займет какое-то время, но сейчас ситуация более стабильная", — добавил он.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.