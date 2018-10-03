Участие ЕС в "Турецком потоке" возможно при наличии гарантий, заявил Лавров

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил участие Евросоюза и других стран в проекте "Турецкий поток" при наличии гарантий, что не повторится история с "Южным потоком".
Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").
"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Начать поставки газа планируется в конце 2019 года. Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года, 13 июля 2018 года сообщалось, что "Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока".