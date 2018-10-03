Участие ЕС в "Турецком потоке" возможно при наличии гарантий, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров. 3 октября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров. 3 октября 2018

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил участие Евросоюза и других стран в проекте "Турецкий поток" при наличии гарантий, что не повторится история с "Южным потоком".

"Есть возможность для "Турецкого потока" стать не только российско-турецким проектом, но и проектом с участием Евросоюза и заинтересованных стран при наличии, безусловно, гарантий, что не будет повторения того, что произошло с "Южным потоком", — заявил Лавров по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток".

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Начать поставки газа планируется в конце 2019 года. Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года, 13 июля 2018 года сообщалось, что "Газпром" построил 66% морского участка "Турецкого потока".