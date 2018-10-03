Россия продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном независимо от санкций США в оговорённом ранее объеме и возможностью его корректировки, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"В настоящее время объем поставок по договоренностям составляет 5 миллионов тонн в год, но он может быть изменен в зависимости от желания сторон", — отметил он.
В конце сентября Новак сообщал, что программа "нефть в обмен на товары" с Ираном идет в постоянном режиме.
Первая поставка нефти из Ирана в рамках программы была осуществлена в ноябре 2017 года. В марте Новак говорил, что программа "нефть в обмен на товары" будет продолжена в 2018 году. Он тогда отмечал, что Россия ведет переговоры с потенциальными конечными покупателями иранской нефти, и подтверждал планы стремиться к объемам поставок в 5 миллионов тонн в год.
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