Россия продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ продолжит программу "нефть в обмен на товары" с Ираном независимо от санкций США в оговорённом ранее объеме и возможностью его корректировки, сообщил в интервью РИА Новости глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Программа реализуется уже четыре года, продолжалась, когда санкции были сняты. Если санкции будут введены, она будет продолжаться, потому что этот механизм носит долгосрочный характер и взаимовыгоден обеим странам", — сказал Новак на полях Российской энергетической недели.

"В настоящее время объем поставок по договоренностям составляет 5 миллионов тонн в год, но он может быть изменен в зависимости от желания сторон", — отметил он.

В конце сентября Новак сообщал, что программа "нефть в обмен на товары" с Ираном идет в постоянном режиме.

Первая поставка нефти из Ирана в рамках программы была осуществлена в ноябре 2017 года. В марте Новак говорил, что программа "нефть в обмен на товары" будет продолжена в 2018 году. Он тогда отмечал, что Россия ведет переговоры с потенциальными конечными покупателями иранской нефти, и подтверждал планы стремиться к объемам поставок в 5 миллионов тонн в год.

Россия и Иран начали обсуждать так называемую программу "нефть в обмен на товары" несколько лет назад, в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. Однако старт совместной программы неоднократно переносился, во многом из-за сложностей с денежными расчетами. Уполномоченной российским правительством организацией в этой сделке является подведомственный Минэнерго "Промсырьеимпорт". По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.