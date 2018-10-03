МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венгрия требует, чтобы Брюссель не мешал Центральной Европе получать российский газ по "Турецкому потоку", заявил на пресс-конференции глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"И так как Западная Европа по северному маршруту сможет покупать газ, мы, Центральная Европа, тоже требуем это право для себя. Мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставили палки в колеса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа получит с севера новый маршрут, так мы хотим получить его с юга", — подчеркнул министр.
Он указал, что Венгрия не хочет, чтобы бойкотировали поставку газа в центральную Европу через Балканы.