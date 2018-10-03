Украина как транзитер газа доказала свою ненадежность, заявил Лавров

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина как транзитер газа доказала свою ненадежность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Был, конечно же, и разговор по вопросам, касающимся транзита российского газа через Украину. Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера, когда газотранспортная система Украины находится в состоянии достаточно тревожном, мы, как вы знаете, вернее наша компания "Газпром" вместе с партнерами из европейских стран соорудила первую ветку "Северного потока", сейчас начинается уже строительство "Северного потока-2", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

При этом глава МИД РФ добавил, что Россия как поставщик газа никогда не давала повода для сомнений в своей надежности.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что трехсторонние переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. Шефчович отметил, что ЕК, РФ и Украина договорились осенью продолжить переговоры. По его словам, эксперты трех сторон должны оценить потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на аспекты будущего транзита российского газа через Украину.