Индекс Московской биржи впервые поднялся выше 2500 пунктов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Индекс Московской биржи впервые поднялся выше психологической отметки в 2500 пунктов, установив новый исторический максимум, следует из данных торгов.

В течение дня он достиг 2501,78 пункта. При этом рос и рейтинг РТС, поднимаясь до 1199,5.

На 17:56 индекс Мосбиржи зафиксирован на уровне 2497 пунктов (рост на 1,9%), РТС — на уровне 1197,5 пункта (рост на 1,3%).

В течение дня рынок акций уверенно рос, отыгрывая высокие цены на нефть. Поддержку ему оказали и слова президента Владимира Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели.

В частности, глава государства заявил, что Россия в состоянии реализовать проект "Северный поток — 2" своими силами, а полученных разрешений на прокладку от различных стран достаточно. Совместная работа России и ОПЕК для балансировки рынка также пошла на пользу всем его участникам и это сотрудничество необходимо расширять, полагает он. При этом Россия может нарастить добычу нефти на 200-300 тысяч баррелей в сутки, если это потребуется.

Ситуация на рынке

В лидерах роста отмечены компании нефтегазового сектора. Так, к 15:31 бумаги "Роснефти" выросли на 3,2% и впервые в истории преодолели барьер в 500 рублей. Акции "Лукойла" росли на 2,6%, "Газпрома" — на 3,9%, "Газпром нефти" — на 1,3%, "Новатэка" — на 2,1%.

Капитализация "Газпрома" впервые с мая 2016 года вернулась к отметке в четыре триллиона рублей.

Нефть марки Brent сегодня дорожает на 0,4% — до 85,11 доллара за баррель.

Российская валюта на этом фоне продолжала корректироваться вниз по отношению к доллару и евро. К 16:54 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 24 копейки — до 65,74 рубля, курс евро — на 20 копеек, равнялся 75,82 рубля. Основную роль тут сыграли сообщения об очередном рекордном уровне покупок валюты Минфином по бюджетному правилу с 5 октября по 7 ноября — на уровне 475,7 миллиарда рублей.