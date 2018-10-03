Россельхознадзор попросил суд приостановить выпуск продукции "Петелинки"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россельхознадзор попросил суд приостановить выпуск продукции Петелинской птицефабрики (входит в группу "Черкизово"). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Управление по Москве, Московской и Тульской областям обратилось в суд в сентябре. Основанием для этого стало повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции "Петелинки" в одном из московских магазинов сети "Авоська-Два". Исследование проб частей тушек-бройлеров проводились в Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

В мае Петелинскую птицефабрику уже штрафовали за такое же нарушение на 300 тысяч рублей.

При этом, по данным системы раннего оповещения "Сирано", в продукции компании ранее выявляли и другие нарушения ветеринарно-санитарных норм. Так, в Ивановской и Костромской областях в продукции Петелинской птицефабрики находили сальмонеллы, а столичное управление выявило антибиотики и листерии.

Россельхознадзор потребовал, чтобы суд приостановил деятельность предприятия на срок до 90 суток либо наложил на него штраф в размере от 700 тысяч до миллиона рублей.