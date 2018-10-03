Эксперт рассказал о трудностях дедолларизации торговли нефтью для России

ЛОНДОН, 3 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Дедолларизация в России возможна, однако она будет сдерживаться зависимостью российской экономики от экспорта энергоресурсов, которые оцениваются и рассчитываются в американской валюте, считает экономист британского аналитического агентства Oxford Economics Нафез Зоук.
"Факт остается фактом – Россия зависима от экспорта энергии, которая оценивается и продается в долларах. Это значительно ограничивает способность РФ дедолларизировать экономику в достаточно широких масштабах, чтобы избавиться от доллара", — сказал Зоук РИА Новости.
В среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры по дедолларизации российской экономики, они носят стимулирующий характер. Вместе с тем в ЦБ заявили, что продолжают многолетнюю работу, направленную на повышение привлекательности рубля, в том числе как средства для расчетов во внешней торговле.