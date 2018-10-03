Рейтинг богатейших людей США по версии Forbes сменил лидера

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рейтинг богатейших людей США впервые за 24 года сменил лидера — первую строчку занял глава и совладелец Amazon Джефф Безос, следует из данных опубликованного во вторник рейтинга журнала Forbes.

До этого с 1994 года года первую строчку этого рейтинга занимал основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Состояние Безоса сейчас оценивается журналом в 160 миллиардов долларов (на 78,5 миллиарда больше, чем в прошлом году), Гейтса — в 97 миллиардов долларов.

Третью строчку в рейтинге занял миллиардер Уоррен Баффет.

При этом в марте текущего года Джефф Безос уже поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда его личный капитал оценивался в 112 миллиардов долларов.

Капитал первых 10 миллиардеров США из списка составил 730 миллиардов долларов, увеличившись почти на 20% с 2017 года. В самом большом выигрыше среди миллиардеров оказался генеральный директор Twitter и платежной системы Square Джек Дорси (его состояние выросло на 186% в годовом выражении — до 6,3 миллиарда долларов).

"Неудачником" списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до 8,3 миллиарда с 23 миллиарда долларов в 2017 году. Причиной этого стал перевод 18 миллиардов долларов в собственные благотворительные фонды "Открытое общество". Как уточняет журнал, средства, вкладываемые в благотворительность, не учитываются в подсчете состояния миллиардеров.