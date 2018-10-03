Рейтинг богатейших людей США по версии Forbes сменил лидера

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рейтинг богатейших людей США впервые за 24 года сменил лидера — первую строчку занял глава и совладелец Amazon Джефф Безос, следует из данных опубликованного во вторник рейтинга журнала Forbes.
Третью строчку в рейтинге занял миллиардер Уоррен Баффет.
При этом в марте текущего года Джефф Безос уже поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Тогда его личный капитал оценивался в 112 миллиардов долларов.
"Неудачником" списка стал Джордж Сорос, чей капитал сократился почти в три раза — до 8,3 миллиарда с 23 миллиарда долларов в 2017 году. Причиной этого стал перевод 18 миллиардов долларов в собственные благотворительные фонды "Открытое общество". Как уточняет журнал, средства, вкладываемые в благотворительность, не учитываются в подсчете состояния миллиардеров.