Названы самые дотационные регионы России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самые больше дотации в 2019 году получат Дагестан, Якутия и Камчатка, следует из проекта федерального бюджета на следующий год.

Дагестану будет выделено 66,3 миллиарда рублей, Якутии — 46,9 миллиарда, а Камчатскому краю — 37,4 миллиарда. В первую пятерку также вошли Чечня и Алтайский край с дотациями в размере 30,4 и 28,6 миллиарда рублей соответственно.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в 2019 году распределение бюджетных средств будет осуществляться не только с учетом налогового потенциала субъектов, но и с учетом потребности финансирования расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне. Премьер подчеркнул, что что эти меры станут дополнительной мотивацией для тех российских регионов, где потребность в деньгах сопоставима с собственными доходами.