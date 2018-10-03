Названы самые дотационные регионы России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Самые больше дотации в 2019 году получат Дагестан, Якутия и Камчатка, следует из проекта федерального бюджета на следующий год.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что в 2019 году распределение бюджетных средств будет осуществляться не только с учетом налогового потенциала субъектов, но и с учетом потребности финансирования расходных полномочий региональных и местных органов власти на среднероссийском уровне. Премьер подчеркнул, что что эти меры станут дополнительной мотивацией для тех российских регионов, где потребность в деньгах сопоставима с собственными доходами.