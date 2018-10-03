МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что энергоресурсы и возможности России колоссальны.

"Хочу подтвердить то, о чем здесь коллеги говорили, по поводу энергоресурсов и возможностей России, они действительно колоссальны, они просто колоссальны. Мы занимаем первое место по запасам газа — это, по-моему, 73,3 триллиона кубических метров газа. Здесь говорили о полуострове Ямал, но "Новатэк" сейчас рядом, на соседнем полуострове, будет делать еще один проект "Арктик-2", примерно такого же объема, кстати говоря, с такими же инвестициями", — сказал он, выступая на Российский энергетической неделе.

Также президент отметил, что Россия является самой большой страной по запасам угля — 275 миллиардов тонн.

"Поэтому нам действительно повезло. Нам не только Господь это дал, наши предыдущие поколения работали над освоением этих территорий, мы никогда не должны забывать о том, что было сделано нашими предшественниками. Будем развивать дальше, будем работать с нашими партнерами. Кстати говоря, в России работают почти все крупные энергетические мировые компании", — заключил он.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.