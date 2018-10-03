МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что энергоресурсы и возможности России колоссальны.
Также президент отметил, что Россия является самой большой страной по запасам угля — 275 миллиардов тонн.
"Поэтому нам действительно повезло. Нам не только Господь это дал, наши предыдущие поколения работали над освоением этих территорий, мы никогда не должны забывать о том, что было сделано нашими предшественниками. Будем развивать дальше, будем работать с нашими партнерами. Кстати говоря, в России работают почти все крупные энергетические мировые компании", — заключил он.
Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.