Путин назвал Трампа виновником в росте цен на нефть

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на "Российской энергетической неделе" заявил, что если бы обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом в Хельсинки причину роста цен на энергоносители, то в поиске виновника этой ситуации посоветовал бы ему посмотреться в зеркало.

"У нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы с ним затронули тему, которую сейчас обсуждаем, я бы ему сказал, что, если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало", — заявил Путин.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.