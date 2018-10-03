"Северный поток — 2" будет реализован, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Проект "Северный поток-2" будет реализован, полученных разрешений достаточно, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Немецкие партнеры начали уже строительство (газопровода — ред.) в море, мы тоже к этому приступаем. У нас нет проблем больше с получением каких-то разрешений: Финляндия приняла такое решение, Швеция, Федеративная Республика Германия, Российская Федерация, нам этого достаточно вполне, проект будет реализован",- сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом").

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.