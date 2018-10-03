Путин заявил, что странам нужно теснее работать в политической сфере

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Странам нужно теснее работать друг с другом не только в энергетике, но и в политической сфере, чтобы не допускать сбоев в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.

"Давайте прямо скажем, что такая цена на нефть (85 долларов за баррель) — это в значительной степени результат деятельности сегодняшней американской администрации. Вот эти ожидания от введения санкций в отношении Ирана, политические проблемы в Венесуэле. Смотрите, что в Ливии происходит — государство разрушено, вот результат безответственной политики. Это напрямую отражается в мировой экономике. Нам нужно не только в энергетике, но и в политической сфере теснее работать друг с другом, чтобы не допускать таких сбоев", — сказал Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.