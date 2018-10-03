Путин заявил о важности формирования общего энергетического пространства

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Для России важно вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы занимаем ведущие позиции по добыче и экспорту нефти и газа, входим в число лидеров по объему выработки электроэнергии и добыче угля. Для нас крайне важно чувствовать тенденции глобальной энергетики, чтобы эффективно реализовывать конкурентные преимущества вместе с другими странами формировать общее энергетическое пространство и общее энергетическое будущее", — сказал Путин на форуме Российской энергетической недели.