Путин призвал увеличить присутствие России на мировом рынке угля

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Спрос на уголь устойчиво растет, РФ должна закрепить и увеличить свое присутствие на мировом рынке, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Еще одно важное направление мировой энергетики, которое снова демонстрирует положительную динамику, это угольная промышленность. Еще десять лет назад в перспективность поставок этого энергоносителя мало кто верил, а сегодня мы видим, как спрос на уголь устойчиво растет, в первую очередь в странах АТР. Для России крайне важно закрепиться и увеличить свое присутствие на этом динамичном рынке", — сообщил Путин.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.