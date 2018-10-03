Будапешт не откажется от АЭС "Пакш-2", заявил глава МИД Венгрии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Венгрия не намерена отказываться от строительства у себя с участием России новых энергоблоков АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2"), несмотря на давление извне, происходящее по принципу двойных стандартов, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Выступая в среду на сессии "Атомная энергетика − основа глобального партнерства и современного развития" в рамках проходящей в Москве Российской энергетической недели, Сиярто напомнил, что сейчас почти половина всей электроэнергии в Венгрии вырабатывается на единственной в стране АЭС "Пакш", а к 2030 году благодаря планируемому вводу в эксплуатацию новых блоков "Пакша" эта доля вырастет до 90%. "Для нас атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность", — отметил Сиярто.

Министр подчеркнул, что Венгрию бесполезно принуждать к отказу от реализации проекта "Пакш-2" совместно с Россией.

"Мы видим, какие дебаты ведутся на Западе (в отношении России — ред.), и как много тут лицемерия и двойных стандартов. На нас давить бессмысленно. Мы приняли свое решение и, пожалуйста, уважайте наш выбор. Мы уважаем выбор других стран, но хотим, чтобы они действовали симметрично", — сказал Сиярто.

"Мы никогда не примем критики и дискриминации со стороны различных агентств Евросоюза, когда они будут пытаться на нас давить, чтобы снизить объемы генерации атомной энергии. Мы не пойдем на такие сделки", — добавил глава венгерского МИД.

Сиярто выразил надежду, что иск Австрии, ранее поданный в Европейский суд на решение Еврокомиссии, одобрившей проект "Пакш-2", "будет рассмотрено объективно". Австрия несколько десятилетий является безъядерной страной и критически относится к возведению новых АЭС в Евросоюзе.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на единственной в Венгрии АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составляет 12,5 миллиарда евро.