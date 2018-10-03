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Экономика

В Японии презентовали инвестиционный потенциал Челябинской области

(обновлено: 12:43 03.10.2018)
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© Fotolia / Наталья ИвановаЧелябинск. Архивное фотоЧелябинск. Архивное фото
© Fotolia / Наталья Иванова

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал инвестиционный потенциал региона в Японии, в частности, рассказал о реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали "Челябинск — Екатеринбург", сообщила пресс-служба главы региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Делегация Челябинской области во главе с губернатором побывала в Японии в конце сентября. Программа мероприятий включала работу нескольких секций в городах Токио и Осака.

"Одной из главных целей визита была презентация инвестиционного потенциала Челябинской области, которую в Токио провел лично губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Презентация была организована японской ассоциацией РОТОБО. На мероприятии собрались представители более 40 японских компаний… Челябинская область стала одним из немногих регионов, которым удалось собрать такую обширную аудиторию", — говорится в сообщении.

По словам Дубровского, один из ключевых проектов, на который делает ставку регион — это строительство высокоскоростной магистрали "Челябинск — Екатеринбург". "И мы заинтересованы в опыте японских компаний в этой сфере", — отметил он.

Пятитысячные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кроме того, первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов презентовал японским бизнесменам компании из состава челябинской делегации, в том числе машиностроительные, электротехнические, химической и пищевой промышленности, информационных технологий и инжиниринга, уточняется в сообщении.

Также часть делегация региона во главе с губернатором встретились с представителями одной из крупнейших японских торговых корпораций MITSUI & CO., LTD. "Компания MITSUI & CO., LTD активна в области электроэнергетики, машиностроения, пищевой, текстильной промышленности и других отраслях. Её представители рассказали об инвестиционных проектах, которые реализуют в России. Они выразили заинтересованность в сотрудничестве с Челябинской областью. Дубровский определил направления, в которых для региона привлекательна совместная работа — аквакультура, машиностроение, переработка свинины и курицы, освоение Суроямского месторождения, а также робототехника", — цитирует пресс-служба замгубернатора области Руслана Гаттарова.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил 38,3 миллиона долларов (119,3% к аналогичному периоду 2016 года). Товарооборот области с Японией за первое полугодие 2018 года составил 21,8 миллиона долларов (167% к аналогичному периоду 2017 года).

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