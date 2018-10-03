Суд признал банкротом лишенный лицензии Тагилбанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Свердловской области в среду постановил признать Тагилбанк банкротом и открыть в нем конкурсное производство, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", – говорится в документах суда.

Заявление Банка России о признании банкротом Тагилбанка было зарегистрировано 3 сентября. Сумма исковых требований составляла 103,49 миллиона рублей.

Банк России отозвал лицензию у Тагилбанка 20 июля. Как отмечал регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Кроме того, регулятором было установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости.

Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей Тагилбанка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, также отмечал ЦБ.