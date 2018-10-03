Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года, заявил эксперт

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, газа – на 47 лет, угля – на 71 год, железных руд – на 76 лет, золота – на 11 лет, урана – на 15 лет, заявил в интервью РИА Новости ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) Вадим Косьянов.

При современном уровне добычи в мире известных запасов основных минеральных ресурсов хватит на 70-140 лет, также сообщил он. Активные запасы – это те объемы, для добычи которых на текущий момент не существует технологических или иных препятствий.

"Но при этом, мы должны понимать, что, во-первых, геологическая изученность Земли неоднородна, мы еще не знаем многих ее богатств. Во-вторых, появление новых технологий позволяет вводить в эксплуатацию такие месторождения полезных ископаемых, которые раньше считались непромышленными или условно-рентабельными. В-третьих, переход на новый экономический уклад в мире приводит к тектоническим сдвигам в потреблении тех или иных полезных ископаемых", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что менее чем за век произошло замещение превалирующей доли угля в мировом энергобалансе на нефть и газ, а в настоящее время наблюдается ускоренный рост "зеленой" энергетики.

Инвестиции — стимул для ГРР

По мнению ректора университета, рост частных инвестиций в России в ГРР в 2017 году на 17% по сравнению с 2016 годом — до 340,5 миллиарда рублей является хорошим показателем для отрасли. "То есть на 1 рубль, вложенный государством, приходится 10 рублей частных инвестиций. Это очень хороший показатель", — считает он.

Косьянов уточнил, что из этих средств около 89% инвестируется в воспроизводство углеводородного сырья, прежде всего нефти и газа. "Это позволяет обеспечивать воспроизводство минерально-сырьевой базы страны по основным видам сырья с некоторым профицитом. Такой прирост ресурсообеспеченности, конечно, не приведет к революционному росту добывающих отраслей, но способен обеспечить среднемировые темпы развития экономики России", — считает ректор.

Он также отметил, что текущего объема финансирования ГРР хватает для поддержания текущего уровня добычи основных видов полезных ископаемых на среднесрочную перспективу. "Однако если мы хотим экономического прорыва, то инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы страны должны быть существенно выше", — подчеркнул ректор.

Возможности замещения импорта

Говоря о замещении импорта геологоразведочного оборудования в условиях санкций, Косьянов заметил, что с точки зрения бизнеса покупка импортной техники оказывается значительно более бюджетной, чем ее разработка внутри страны.

"Директор департамента по науке и техническому развитию "Росгеологии" Сергей Костюченко отмечал в прошлом году, что, к примеру, покупка французской сейсмической станции обойдётся в 70-80 миллионов рублей, а НИОКР будет разрабатываться два-три года, и затратит порядка 300-400 миллионов рублей. Но государство это понимает и старается изменить ситуацию", — добавил он.

"Если мы говорим, например, о буровом оборудовании, георадарах, геодезическом оборудовании, то можно сказать, что отечественная продукция вполне конкурирует с зарубежной, и критической зависимости от импорта здесь нет. Если мы говорим о лабораторном или сейсмическом оборудовании, то импортные аналоги существенно опережают отечественные разработки и на рынке они более востребованы. Если же мы говорим о специальных программно-аппаратных комплексах, морском геофизическом и буровом оборудовании, то зависимость России от импорта достигает 85-95%", — сказал также ректор.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.