РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года, заявил эксперт

03333
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия обеспечена активными запасами нефти на 33 года добычи, газа – на 47 лет, угля – на 71 год, железных руд – на 76 лет, золота – на 11 лет, урана – на 15 лет, заявил в интервью РИА Новости ректор Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) Вадим Косьянов.

Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна

При современном уровне добычи в мире известных запасов основных минеральных ресурсов хватит на 70-140 лет, также сообщил он. Активные запасы – это те объемы, для добычи которых на текущий момент не существует технологических или иных препятствий.

"Но при этом, мы должны понимать, что, во-первых, геологическая изученность Земли неоднородна, мы еще не знаем многих ее богатств. Во-вторых, появление новых технологий позволяет вводить в эксплуатацию такие месторождения полезных ископаемых, которые раньше считались непромышленными или условно-рентабельными. В-третьих, переход на новый экономический уклад в мире приводит к тектоническим сдвигам в потреблении тех или иных полезных ископаемых", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что менее чем за век произошло замещение превалирующей доли угля в мировом энергобалансе на нефть и газ, а в настоящее время наблюдается ускоренный рост "зеленой" энергетики.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© Инфографика
Расклад сил на мировом рынке нефти

Инвестиции — стимул для ГРР

По мнению ректора университета, рост частных инвестиций в России в ГРР в 2017 году на 17% по сравнению с 2016 годом — до 340,5 миллиарда рублей является хорошим показателем для отрасли. "То есть на 1 рубль, вложенный государством, приходится 10 рублей частных инвестиций. Это очень хороший показатель", — считает он.

Добыча нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт: планы Киева по созданию резерва нефти именно сейчас – это странно

Косьянов уточнил, что из этих средств около 89% инвестируется в воспроизводство углеводородного сырья, прежде всего нефти и газа. "Это позволяет обеспечивать воспроизводство минерально-сырьевой базы страны по основным видам сырья с некоторым профицитом. Такой прирост ресурсообеспеченности, конечно, не приведет к революционному росту добывающих отраслей, но способен обеспечить среднемировые темпы развития экономики России", — считает ректор.

Он также отметил, что текущего объема финансирования ГРР хватает для поддержания текущего уровня добычи основных видов полезных ископаемых на среднесрочную перспективу. "Однако если мы хотим экономического прорыва, то инвестиции в воспроизводство минерально-сырьевой базы страны должны быть существенно выше", — подчеркнул ректор.

Возможности замещения импорта

Говоря о замещении импорта геологоразведочного оборудования в условиях санкций, Косьянов заметил, что с точки зрения бизнеса покупка импортной техники оказывается значительно более бюджетной, чем ее разработка внутри страны.

Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Алекперов прокомментировал разногласия с "Роснефтью"

"Директор департамента по науке и техническому развитию "Росгеологии" Сергей Костюченко отмечал в прошлом году, что, к примеру, покупка французской сейсмической станции обойдётся в 70-80 миллионов рублей, а НИОКР будет разрабатываться два-три года, и затратит порядка 300-400 миллионов рублей. Но государство это понимает и старается изменить ситуацию", — добавил он.

"Если мы говорим, например, о буровом оборудовании, георадарах, геодезическом оборудовании, то можно сказать, что отечественная продукция вполне конкурирует с зарубежной, и критической зависимости от импорта здесь нет. Если мы говорим о лабораторном или сейсмическом оборудовании, то импортные аналоги существенно опережают отечественные разработки и на рынке они более востребованы. Если же мы говорим о специальных программно-аппаратных комплексах, морском геофизическом и буровом оборудовании, то зависимость России от импорта достигает 85-95%", — сказал также ректор.

Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена