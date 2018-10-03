Общая валюта стран БРИКС могла бы стать заменой доллару, заявил Аксаков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Создание единой валюты стран БРИКС могло бы стать заменой доллару, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На фоне усиления санкционной риторики США власти РФ стали активно обсуждать возможность перехода от доллара на расчеты в других валютах. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия не собирается отказываться от инвестиций в доллары и расчетов в американской валюте, но осознает санкционные риски и старается их минимизировать. Глава ВТБ Андрей Костин представил главе государства свой план по дедолларизации российской экономики и заявил РИА Новости, что президент в целом его поддержал.

Дискуссия о создании единой валюты стран БРИКС ведется довольно давно. Активно обсуждался даже вопрос о единой криптовалюте, однако стороны пока не пришли к общей позиции. При этом страны уже договорились о взаимном кредитовании в национальных валютах.

"Если будет коллективная валюта БРИКС, вызывающая уважение, доверие, то она тоже может стать заменой доллара", — считает Аксаков.

Он в то же время отметил, что не является сторонником полного отказа от доллара.

"Не думаю, что надо полностью отказаться от доллара. Надо создать условия для эффективной и независимой работы от доллара, то есть, когда переход будет совсем не чувствительным. Приняли решение и приняли, опираясь на созданные условия, инфраструктуру, чтобы спокойно работать в национальных валютах", — пояснил депутат.