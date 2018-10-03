Общая валюта стран БРИКС могла бы стать заменой доллару, заявил Аксаков

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Создание единой валюты стран БРИКС могло бы стать заменой доллару, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Дискуссия о создании единой валюты стран БРИКС ведется довольно давно. Активно обсуждался даже вопрос о единой криптовалюте, однако стороны пока не пришли к общей позиции. При этом страны уже договорились о взаимном кредитовании в национальных валютах.
"Если будет коллективная валюта БРИКС, вызывающая уважение, доверие, то она тоже может стать заменой доллара", — считает Аксаков.
"Не думаю, что надо полностью отказаться от доллара. Надо создать условия для эффективной и независимой работы от доллара, то есть, когда переход будет совсем не чувствительным. Приняли решение и приняли, опираясь на созданные условия, инфраструктуру, чтобы спокойно работать в национальных валютах", — пояснил депутат.