Мировые цены на нефть имеют потенциал роста, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть имеют потенциал роста из-за существующих неопределенностей на рынке, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сейчас потенциал к росту (мировых цен на нефть — ред.) есть в связи с неопределенностями, но окончательные тренды будут зависеть от ноября", — сказал Новак в кулуарах Российской энергетической недели.

Он отметил, что влияние на рынок новых санкций США против Ирана пока оценить сложно — это зависит от того, какие будут введены санкции и как поведут себя потребители. "Это большие неопределенности для рынка, которые не отражают фундаментальный характер, а носят негативный характер в целом для рынка и роста мировой экономики", — сказал Новак.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.