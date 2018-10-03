Косой: на форуме РЖД обсудили вопросы сопряжения стратегий развития отрасли

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. На Международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи особое внимание было уделено вопросам сопряжения стратегий развития отрасли и комплексному плану развития магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, который сейчас рассматривается в правительстве, сообщил РИА Новости президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

"В документе заложен целый ряд мероприятий для развития как грузового, так и пассажирского транспорта. В части грузов это касается, в первую очередь, транзитных железнодорожных контейнерных перевозок — согласно указу президента, необходимо увеличить их объем вчетверо. Речь идет о транспортировке высокомаржинальных грузов и развитии системы мультимодальных транспортно-логистических центров в России", — сказал Косой.

В части пассажирского транспорта в проект комплексного плана вошли мероприятия по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения. В качестве пилотного проекта рассматривается строительство первой очереди ВСМ Москва — Казань, — отметил он.

"Еще одно важное направление — развитие инфраструктуры Московского транспортного узла. Это проекты, которые были озвучены мэром Москвы Сергеем Собяниным совместно с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, связанные с развитием Московских центральных диаметров, которые радикально поменяют роль железнодорожного транспорта именно в городских и ближних пригородных перевозках в МТУ", — добавил Косой.

При этом, считает он, развитие внутригородского железнодорожного сообщения не должно ограничиваться столичным регионом, поэтому в рамках форума необходимо обсудить возможность реализации проектов городских железных дорог в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске.

"Приоритеты развития транспорта в XXI веке должны смещаться в сторону пассажирских перевозок. Ключ к росту эффективности грузовых и пассажирских перевозок — специализация железнодорожных линий преимущественно для грузового или пассажирского сообщения, что является общемировым трендом. В последние годы РЖД ведет работу в этой сфере, и это шаг в правильном направлении", — заключил Косой.