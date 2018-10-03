МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия не стремится быть монополистом на европейском рынке газа, у потребителя должен быть выбор, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы не являемся монополистами на европейском рынке и не хотим ими быть, пускай также будут поставки и сжиженного природного газа. Должно быть право у потребителя выбирать как страну и поставщика газа, так и маршруты доставки газа, они должны быть конкурентными и так далее", — сказал Новак, выступая на панельной сессии в рамках РЭН.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.