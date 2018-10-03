Россия способна нарастить добычу нефти, заявил Новак

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ не достигла пика добычи нефти, способна нарастить ее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Мы в этом году ожидаем 555 миллионов тонн примерно (добычи нефти — ред.)… У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования", — сказал Новак.

Ранее в среду президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил в интервью газете "Ведомости", что Россия достигла предельного уровня добычи нефти, российские нефтекомпании вышли на максимум добычи.

Российская энергетическая неделя (РЭН) пройдет в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.