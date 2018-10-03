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Экономика

Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна

(обновлено: 08:06 03.10.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАтомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском мореАтомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Российские запасы полезных ископаемых в Арктике оценили в 22 триллиона долларов — сумму, сопоставимую с государственным долгом США. Такие данные приводит британское издание Daily Star. Отмечается, что разработкой арктических месторождений займется "Росатом" — единственный в мире владелец атомного ледокольного флота. Когда амбициозный проект заработает на полную мощность и какую еще выгоду сулит России освоение Арктики — в материале РИА Новости.

Чем богаты

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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По оценкам экспертов, арктические недра содержат порядка десяти миллиардов тонн нефти (около 83 миллиардов баррелей) и примерно 1550 триллионов кубометров природного газа. Помимо углеводородов, Арктика богата платиновыми и редкоземельными металлами, медно-никелевыми рудами, танталом, ниобием, золотом и алмазами. Есть и дефицитные для страны руды.

"На шельфах арктических морей уже разведаны залежи полезных ископаемых, востребованных как отечественной промышленностью, так и на внешних рынках. На сегодня можно говорить о более чем десяти россыпных месторождениях", — рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель "Росгеологии" Антон Сергеев.

Эксперт подчеркнул, что изученность арктического шельфа крайне неравномерна, поэтому здесь могут быть открыты десятки новых месторождений твердых полезных ископаемых.

Чтобы освоить все эти ресурсы, требуется не только особый подход, но и специализированная техника, предназначенная для работы в суровых арктических условиях. Пока в мире ничего подобного нет. Но у России есть козырь.

"Мы прорабатываем подводную добычу твердых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых", — говорит сотрудник Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

Вероятнее всего, основным проектом по добыче ископаемых в Арктике станет так называемый "Айсберг", состоящий из пяти взаимосвязанных подпроектов.

© АО "ЦКБ МТ "Рубин"Проект "Айсберг"
© АО "ЦКБ МТ "Рубин"
Проект "Айсберг"

Первый элемент "Айсберга" — комплекс сейсморазведки с глубиной погружения до 400 метров. Работы ведутся под водой, а не с надводных судов, которые могут находиться в районе поисков всего пару летних месяцев и только вдоль побережья.

Вторая ступень — подводный энергетический комплекс мощностью 24 мегаватта, способный функционировать автономно, без присутствия человека и технического обслуживания на протяжении восьми тысяч часов, то есть почти год. Предполагается, что срок службы подводной "батарейки" составит 30 лет.

Третий элемент проекта — роботизированная буровая установка из трех модулей, в сборе представляющая собой необитаемый подводный город, управляемый инженерами с берега. Станция будет самостоятельно бурить дно, готовить и подавать буровой раствор, укладывать трубы.

Четвертая часть одна из самых интересных. В перспективе это подводный катамаранный комплекс, созданный из двух связанных между собой субмарин. Помимо доставки грузов, он займется сервисным обслуживанием уже установленного оборудования — ремонтом, регулированием и, при необходимости, демонтажом и транспортировкой на берег.

© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкМорж на лежбище Чукотского полуострова
© РИА Новости / Андрей Шапран
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Морж на лежбище Чукотского полуострова

Наконец, пятый элемент — специализированная система безопасности, информация о которой пока не разглашается и, по понятным причинам, вряд ли станет общедоступной в ближайшие годы.

Стоит подчеркнуть, что уже сейчас "Айсберг" — это не просто фантастическая задумка отечественных конструкторов. По словам Литвиненко, техническая документация проекта уже передается "Росатому". Это означает, что совсем скоро начнется строительство первых опытных образцов. Вероятнее всего, создадут совместное предприятие, в которое, помимо "Росатома", войдут "Газпром", "Роснефть", Объединенная судостроительная корпорация и "Ростех".

Ледовая арена

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В ближайшие годы Арктика станет важнейшим регионом планеты, где будет добываться большая часть углеводородов. В первую очередь это связано с тем, что самые крупные мировые нефте- и газодобывающие компании резко сократили расходы на разведку новых месторождений. По данным Reuters, в 2016 году число открытых месторождений упало до минимума за последние 70 лет.

Компании, занятые в энергетическом секторе, понесут колоссальные убытки, вкладываясь в разведку, если сама нефть будет дешевой. Если нефть подорожает до 100 долларов за баррель и выше, разведка окупится, но тогда замедлится рост развивающихся экономик, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

России выгоден любой из этих сценариев — снижение конкуренции по запасам увеличит долю отечественных энергоресурсов на мировом рынке и предоставит больше возможностей по регулированию цен на топливо, что позволит удерживать развивающиеся экономики от энергетического кризиса, даже несмотря на вероятные санкции со стороны Запада.

Всегда есть другой путь

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© AP Photo / Andrew Harnik
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Этим амбициозные задачи России в Арктике не исчерпываются. В конце сентября "Росатом" и ВТБ подписали меморандум о финансировании проектов, обеспечивающих безопасное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути (СМП).

"Для их реализации необходимо создавать устойчивую инфраструктуру, и первый ее элемент — достаточное количество ледокольного транспорта, способного обеспечивать транспортировку полезных ископаемых по разным маршрутам — и в Европу, и в Азию", — подчеркнул заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров.

В свою очередь, зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил, что сейчас обсуждается финансирование строительства ледоколов класса ЛК-60, а также близятся к завершению переговоры по крупнейшему в мире атомному ледоколу "Лидер" водоизмещением более 71 тысячи тонн.

Интерес иностранных грузоперевозчиков к СМП растет не по дням, а по часам. В конце сентября через Арктику впервые прошел контейнеровоз датской компании Maersk. Пробное плавание датчане совершили, чтобы оценить безопасность маршрута и убедиться в том, что путь из Азии в Европу через СМП занимает гораздо меньше времени, чем через Тихий океан и Суэцкий канал.

У Севморпути есть и другие преимущества: экономия на фрахте судна и топливе, отсутствие очередей, как на Суэцком канале, и, что самое важное, безопасность судоходства. В самом деле, вряд ли сомалийские пираты отправятся в Арктику, чтобы брать контейнеровозы на абордаж, подплывая к ним на дрейфующих льдинах.

Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
natasha.alimova
Даже если освоить эти богатства они по механизму экономики страны будут работать на другие цивилизации,а наш народ будет нищенствовать.А в казне денег не будет,зато Михельсоны будут мировыми олигархами.
08:19
03.10.2018
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