В Минэнерго сделали заявление о конкуренции СПГ с трубопроводным газом

САБЕТТА (ЯНАО), 2 окт — РИА Новости. Министерство энергетики РФ не считает, что в настоящий момент есть какая-либо конкуренция между российским трубопроводным и сжиженным природным газом, поставки по трубе всегда более выгодны для потребителя, поэтому в первую очередь занимают долю на рынке, тогда как производители СПГ их дополняют и конкурируют между собой, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин.

"Трубопроводный газ всегда более конкурентоспособен, потому что инфраструктура есть, газ дешевый, транспорт дешевле. Поэтому трубопроводный газ сейчас выбирает свою максимальную долю, и все, что поставляется сверх этого, не конкуренция с трубой, а конкуренция с другими производителями СПГ", — прокомментировал Сорокин вопрос журналистов о том, создает ли российский СПГ конкуренцию трубопроводному газу "Газпрома".

"Те возможности (по производству СПГ в РФ — ред.), о которых мы говорили, это конкуренция с производителями СПГ в первую очередь, труба свое все равно возьмет, как наиболее конкурентоспособный источник газа в определенном радиусе, в котором она работает. А дальше уже идет конкуренция между СПГ. Так что если у нас есть этот газ и мы можем его поставить и занять эту нишу, то мы должны это делать", — подчеркнул замминистра.

Тем не менее, Сорокин добавил, что Минэнерго внимательно следит за ситуацией с поставками российского газа. Более того, ведомство находится в постоянном диалоге с "Газпромом", который ранее выражал беспокойство на этот счет.

"Тот механизм как раз, который предлагал "Газпром" и который сейчас применяется — это постоянный мониторинг. И в случае, если эта конкуренция будет, то можно принимать меры. Но на текущий момент, как вы видите по динамике продаж "Газпрома", так и по динамике вообще СПГ-рынка, оба эти источника газа хорошо сосуществуют и направлены на разных потребителей", — отметил он.

Выездная сессия ФСЭГ в рамках Российской энергетической недели (РЭН) состоялась в понедельник в Сабетте на базе завода "Ямал СПГ". РЭН пройдет в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.