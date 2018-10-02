Владелец сети "Красное & Белое" вошел в список миллиардеров Bloomberg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Агентство Блумберг включило основателя сети алкомаркетов "Красное & Белое" Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров, сообщает Блумберг со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

По оценке аналитического агентства InfoLine, выручка сети "Красное & Белое" в 2017 году увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом — до 215 миллиардов рублей, а в первом полугодии 2018 года рост в годовом выражении составил 41%.

"Рост продаж почти на 50%, до 215 миллиардов рублей в прошлом году и еще на 40% в этом году превратил бывшего оптового торговца в новейшего российского миллиардера, согласно Bloomberg Billionaires Index", — сообщает агентство. Точная оценка состояния Студенникова не указывается.

Сергей Студенников в 1990-х годах основал компанию SPS-Холдинг, которая занималась дистрибуцией алкоголя и табачной продукции. В 2006 году предприниматель открыл первый магазин "Красное & Белое". Сейчас сеть магазинов компании насчитывает свыше 6,5 тысячи объектов в 56 регионах России.