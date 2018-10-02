ЕС ввел пошлины на бесшовные трубы с двух российских предприятий

БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия приняла регулирование о наложении окончательных антидемпинговых пошлин в размере до 35,8% на импорт в Евросоюз определенных бесшовных труб из России, свидетельствуют материалы Официального журнала ЕС.

Согласно документу, пошлина для продукции от двух заводов, входящих в группу ЧТПЗ (а именно "Челябинского трубопрокатного завода" и "Первоуральского новотрубного завода") составит 24,1%, а для четырех заводов "Трубной металлургической компании" (а именно "Волжского трубного завода", "Таганрогского металлургического завода", "Синарского трубного завода" и "Северского трубного завода") будет 28,7%. Для прочих компаний — 35,8%.

Пошлины налагаются и на аналогичную продукцию из Украины – в размере до 25,7%, свидетельствует документ.

Регулирование вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале, которая датирована, исходя из материалов, 2 октября.