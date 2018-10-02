Rockwool запустила в ОЭЗ в Татарстане завод субстратов для растений

КАЗАНЬ, 2 окт — РИА Новости. Новое производство по выпуску субстратов для растений Grodan стоимостью 500 миллионов рублей запущено в особой экономической зоне "Алабуга" во вторник с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, посла Дании в России Карстена Сендергорда и старшего вице-президента Rockwool International Томаса Келлера, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Сегодня на территории особой экономической зоны "Алабуга" состоялось открытие нового производства по выпуску субстратов для растений Grodan. Завод построен датской компанией Rockwool — производителем теплоизоляции, действующим резидентом ОЭЗ "Алабуга". В проект инвестировано более 500 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Запуск данного предприятия, как отмечается, позволит решить задачи по импортозамещению, так как до сегодняшнего дня поставки этих субстратов осуществлялись из Голландии. Это четвертый завод Grodan в мире и первый в России. Основные потребители субстратов из минеральной ваты – предприятия сектора тепличного растениеводства. Локализация производства особенно актуальна с учетом роста сельскохозяйственного сектора в РФ. Продукция Grodan позволяет повышать эффективность современных тепличных хозяйств, например, использовать меньше воды, удобрений и пространства.

"Выбор Татарстана для открытия нового завода говорит о большом потенциале республики в дальнейшем наращивании производства промышленной продукции", — отметил на церемонии запуска нового производства премьер-министр Татарстана. Песошин выразил уверенность, что субстраты Grodan будут востребованы на рынке.

Подрядчиком строительства завода Grodan выступила компания "Алабуга-Девелопмент" (дочерняя компания ОЭЗ "Алабуга", создана для оказания услуг генподряда резидентам). Строительство было начато в сентябре 2017 года.

ОЭЗ "Алабуга" создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России – на ее долю приходится 61% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в "Алабуге" зарегистрированы 56 компаний-резидентов. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,7 миллиарда рублей, из них освоено порядка 106,9 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ составил 25,7 миллиарда рублей.

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