На ремонт махачкалинских дорог дополнительно направят еще 33 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. До 20 октября текущего года в Махачкале отремонтируют 13 улиц на общую сумму 33 миллиона рублей. Об этом, в ходе еженедельного рабочего совещания под руководством главы Дагестана Владимира Васильева сообщил врио вице-премьера регионального правительства Рамазан Джафаров.

По словам зампреда, указанные 33 миллиона рублей — средства, сэкономленные при проведении ремонтных работ в Махачкале в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". По освоению средств уже заключено дополнительное соглашение с подрядными организациями.

Напомним, что Республика Дагестан участвует в нескольких госпрограммах, которые финансируются из федерального бюджета, в том числе безопасные качественные дороги (БКД), на реализацию которого в этом году выделен 1, 53 миллиарда рублей. Из них 765 миллионов — из федерального бюджета.

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