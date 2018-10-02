РЖД заключили соглашение об использовании российских информтехнологий

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" заключило соглашение о сотрудничестве в области преимущественного использования отечественных информационных технологий, передает корреспондент РИА Новости.

Соглашение о сотрудничестве между ОАО "Российские железные дороги", АО "МЦСТ", АО "Т-Платформы" и АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" подписано во вторник в Сочи в рамках Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение 1520".

"Соглашения предусматривают сотрудничество сторон в области преимущественного использования отечественных технологий, в целях развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе в сферах транспорта и логистики, а также создания сквозных цифровых технологий и обеспечения информационной безопасности на основе отечественных разработок", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.

Перспективными направлениями сотрудничества станут также создание устойчивой, безопасной и доступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, на основе преимущественно отечественных аппаратных решений и программного обеспечения, в том числе в целях реализации высокого транзитного потенциала страны.

Для реализации соглашений стороны намерены осуществлять обмен опытом и информацией, координировать программы и исследовательские проекты.