РЖД заключили соглашение об использовании российских информтехнологий

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. ОАО "РЖД" заключило соглашение о сотрудничестве в области преимущественного использования отечественных информационных технологий, передает корреспондент РИА Новости.
"Соглашения предусматривают сотрудничество сторон в области преимущественного использования отечественных технологий, в целях развития цифровой экономики в Российской Федерации, в том числе в сферах транспорта и логистики, а также создания сквозных цифровых технологий и обеспечения информационной безопасности на основе отечественных разработок", — говорится в сообщении РЖД к подписанию.
Перспективными направлениями сотрудничества станут также создание устойчивой, безопасной и доступной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, на основе преимущественно отечественных аппаратных решений и программного обеспечения, в том числе в целях реализации высокого транзитного потенциала страны.
Для реализации соглашений стороны намерены осуществлять обмен опытом и информацией, координировать программы и исследовательские проекты.