Плата за ЖКУ точно не вырастет из-за градации энерготарифов, заверил Козак

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Градация тарифов на электроэнергию в зависимости от потребления точно не приведет к росту платежей за услуги ЖКХ для граждан, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По данным газеты "Коммерсант" , власти РФ обсуждают введение так называемой социальной нормы энергопотребления для населения, когда установленная норма месячного энергопотребления оплачивается по сниженному тарифу, а все, что выше — по повышенному. Идея обсуждается в рамках снижения перекрёстного субсидирования в электроэнергетике, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие потребители. При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами, указывало издание.

По словам Козака, правительство обсуждает не соцнорму электроэнергии для населения, а градацию тарифов в зависимости от потребления.

"Не приведет точно",- ответил Козак на вопрос о том, может ли введение норм энергопотребления для населения привести к росту тарифов на услуги ЖКХ для граждан.

"Приведет только к тому, что у нас замедлятся темпы роста тарифов для населения… Почему другие потребители должны оплачивать пониженный тариф для тех, кто организовал производство у себя дома, либо содержит огромные виллы?", — отметил также вице-премьер.